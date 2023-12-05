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Сегодня, 13:59

Бувач не общался с «Динамо» по поводу возможного ухода в «Црвену Звезду»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Желько Бувач.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач не общался с руководителями клуба на тему возможного ухода в «Црвену Звезду» на пост главного тренера.

Бувач мог при желании возглавить в том числе и «Динамо», но об этом речь не шла. Также он приходил в московский клуб с позицией, что тренировать не хочет. По информации «СЭ», 62-летнего специалиста роль в «Динамо», где он занимается трансферами, но имеет возможность оставаться в тени, полностью устраивает.

Ранее издание Sportske.net сообщило, что «Црвена Звезда» может уволить главного тренера Барака Бахара и его преемником должен стать Бувач.

Клуб из Белграда после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 40 очков.

ФК Динамо (Москва)
ФК Црвена Звезда
Желько Бувач
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
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