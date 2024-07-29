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Сегодня, 20:28

Бутта Магомедов считает плюсом для «Химок» большое количество опытных игроков

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Нападающий «Химок» Бутта Магомедов рассказал, как относится к большому количеству возрастных футболистов в команде.

В летнее трансферное окно в «Химки» перешли такие игроки, как Антон Заболотный, Резиуан Мирзов, Денис Глушаков и Артур Юсупов.

«В команде много опытных футболистов? Не скажу ничего плохого по этому поводу. Люди с опытом — это всегда хорошо для команды. Глушаков? У нас много лидеров в раздевалке, Денис — один из них. Советы от него? Сейчас нет, а в прошлый свой приход в «Химки» он советовал много», — цитирует Магомедова «РБ Спорт».

«Химки» проиграли «Спартаку» со счетом 1:3 в матче вторго тура РПЛ. По итогам двух встреч в активе подмосковной команды 1 очко.

Источник: РБ Спорт
Бутта Магомедов
РПЛ
ФК Химки
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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