Бушманов - о Чалове: "Федор своей игрой доказывает, что является уверенным кандидатом в первую сборную"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов стал более зрелым и стабильным игроком. Он также добавил, что форвард уже готов конкурировать за место в основе сборной России.

– Кто из игроков вашей молодежной сборной ярче всех себя проявил в осенней части чемпионата России?

– Федор Чалов. Если брать весь 2018 год, на мой взгляд, большого прогресса добился Иван Обляков, который заиграл и в "Уфе", и в ЦСКА. Зелимхан Бакаев ярко проявил себя осенью. Переход в тульский "Арсенал" пошел ему на пользу. Разговоры о его возвращении в "Спартак" в трансферное окно появились не случайно. Есть еще Аяз Гулиев, который тоже провел очень хороший отрезок. Игорь Коновалов смог себя показать в "Рубине", но к сожалению, получил травму. Они все были в нашей сборной.

– Вы назвали пять человек. Но не упомянули Ильзата Ахметова, который как раз выиграл приз "Первая пятерка". Почему?

– Я просто еще не закончил перечисление. Почему его не назвал? Он просто достаточно много времени пропустил. У него были проблемы в "Рубине". Потом попал в ЦСКА – очень рад за него. У меня в молодежке он был с первого сбора. Потом выпал в какой-то момент – из-за клубных дел, когда перестал тренироваться (в "Рубине". – Прим. "СЭ"). А в Москве он проявил себя очень ярко, его ждет хорошее будущее. Парень талантливый.

– Чалов уже готов к основной сборной?

– Федор вызывался на ноябрьский сбор команды Станислава Черчесова, но не выходил на поле. Сейчас он своей игрой доказывает, что является уверенным кандидатом в первую сборную. Думаю, что он уже готов конкурировать за место в основе.

– В чем Чалов прибавил за последнее время?

– Он стал более зрелым и стабильным игроком. Одно дело играть в клубе, другое дело – в сборной. Когда мы только начинали наш отборочный цикл к Евро-2019, то Чалову не хватало мужиковатости и жесткости в единоборствах в тех ситуациях, когда нужно сохранить мяч. Эти характеристики и сейчас не входят в число его козырей. Но Федор хорошо открывается и чувствует момент. Плюс он хладнокровен при завершении атак. Успевает посмотреть, где находится вратарь, видит свободное пространство. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

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