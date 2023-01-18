Бушманов назвал Джикию и Дивеева лучшими защитниками в РПЛ

Экс-игрок сборной России Евгений Бушманов ответил на вопрос, кого считает лучшими центральными защитниками в РПЛ.

«Приходит на ум Джикия. В «Зените» был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной футболист, но последние полгода Деян провел очень хорошо и на чемпионате мира сыграл здорово. Мне еще нравится, как играет Дивеев», — приводит «РБ спорт» слова Бушманова.

В сезоне-2022/23 Георгий Джикия провел 21 игру за «Спартак» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Игорь Дивеев до травмы сыграл в 12 матчах в составе ЦСКА, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.