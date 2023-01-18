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Орлов считает ошибкой приглашение Гаранина в «Сочи», а Олича — в ЦСКА

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов назвал дилетантским подход руководителей клубов РПЛ в вопросе приглашения главных тренеров.

«Я рад, что в «Сочи» сейчас пришел Курбан Бердыев. Это настоящий тренер с большими знаниями. Он многих игроков там знает. Думаю, их опрашивали перед тем, как пригласить Бердыева. И все высказались в пользу его кандидатуры. Потому что Гаранин, что скрывать, развалил там команду», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Также он отметил, что президент «Сочи» Борис Ротенберг ошибся с приглашением Вадима Гаранина на пост тренера команды.

«Конечно, это ошибка, что его туда позвали. Советники Ротенберга не разобрались. Если «Енисей» обыграл «Локомотив» в Кубке России, это же не значит, что тренера сразу надо звать в РПЛ.

А что творилось в ЦСКА, когда Орешкин пришел туда управлять? Как можно было назначить на пост главного тренера Олича? Он был помощником наставника сборной Хорватии. Потом вместо Олича назначили Алексея Березуцкого, у которого вообще не было тренерского опыта. Какие основания для этого? Надо же опираться на анализ, экспертизу. Спросите хотя бы человека: хочет ли он работать главным тренером? Очень дилетантский подход у нас в этом вопросе", — добавил специалист.

52-летний Гаранин был назначен тренером «Сочи» в 2022 году. 43-летний Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, однако через три месяца ушел в отставку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-kak-mozhno-by-lo-pozvat-v-tsska-olicha-a-v-sochi-garanina/

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5
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7
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