Сперцян не планирует покидать «Краснодар» этой зимой

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 22-летний футболист сосредоточен на успешном выступлении команды в весенней части сезона. Также отмечается, что клуб не хочет отпускать игрока этой зимой. Все переговоры по будущему Сперцяна будут проводиться летом.

Ранее сообщалось, что в приобритении армянского футболиста заинтересован голландский ПСВ.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл 21 матч за «Краснодар», в которых забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.

Его действующий контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.