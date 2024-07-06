Баринов о возможном переходе в Испанию: «Все вопросы к агенту»
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о возможном переходе в Испанию.
— Ходят слухи про Испанию. Что ты знаешь про «Алавес»?
— Много что. Все вопросы к моему агенту.
9 июня стало известно, что «Алавес» интересуется 27-летним футболистом.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из Франции, Испании и Турции, а железнодорожники готовы продать футболиста.
В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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