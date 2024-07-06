Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:26

Баринов о возможном переходе в Испанию: «Все вопросы к агенту»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о возможном переходе в Испанию.

— Ходят слухи про Испанию. Что ты знаешь про «Алавес»?

— Много что. Все вопросы к моему агенту.

9 июня стало известно, что «Алавес» интересуется 27-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из Франции, Испании и Турции, а железнодорожники готовы продать футболиста.

В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
Трансляция матча Евро Португалия — Франция на Okko сломалась
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Баринов об изменениях в «Локомотиве»: «Сами все видите»
Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На 70 процентов мы готовы к началу сезона»
«Локомотив» разгромил «Балтику», Радиковский оформил дубль
Пивоваров — об Антоне Миранчуке: «Мы следим за футболистами, которые доступны»
Гафин — о Трезеге и Матерацци на Братском кубке: «Оба просят бессрочные контракты»
«Динамо» в товарищеском матче обыграло сербский ОФК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бурлак: «Без трансферов на вход «Локомотиву» будет сложно за что-то бороться»

Баринов об изменениях в «Локомотиве»: «Сами все видите»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости