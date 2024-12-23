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Сегодня, 02:41

Булыкин: «Отстранение России никому не нужно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном возвращении российских команд на международные соревнования.

— Все мы надеемся на то, что начнем играть на международной арене, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт». — Сборной, правда, тяжело будет успеть на чемпионат мира 2026 года, жеребьевка уже проведена. Но ФИФА, УЕФА должны определиться. Конфликты идут по всему миру, отстранили только Россию. Почему так? Я за то, чтобы спорт был вне политики и та никак не влияла на футбол. Посмотрим, как все сложится.

— И президент РФС Дюков надеется на возвращение наших команд.

— Правильно. Просто тяжело «пробить» всю эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран. Надеюсь, какие-то подвижки в следующем году будут — хотя бы на уровне женских, юношеских турниров. Все понимают, что никому отстранение России от соревнований не нужно. И многие выступают за то, чтобы она вернулась в спортивную семью.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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П
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Бителло

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