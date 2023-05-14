Булыкин заявил, что «Крылья Советов» отдали своих лучших футболистов в «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах неудачной игры самарской команды во второй половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов» отдали своих лучших футболистов в «Локомотив», поэтому команда сейчас занимает такое низкое место. Очень сложно набрать хороший ход, когда у тебя ничего не ладится из-за провальной трансферной кампании и плохой зимней подготовки. Взяли Владимира Писарского, который должен забивать и вселять команде уверенность, но у него не получается выйти на свой уровень. Это тоже повлияло на результат. Также у самарцев проблемы с микроклиматом, видно, что внутри клуба болезненно переносят этот неудачный период, даже генеральный директор отстранился от работы с ними. Но проблемы всегда можно решить. В любой команде можно все исправить с помощью большой физической работы. Но, похоже, самарцы на предсезонке не уделили этому должного внимания. Поэтому мы можем в скором времени увидеть подопечных Игоря Осинькина в стыках", — приводит слова Булыкина RT.

После 27 туров «Крылья Советов» занимают 12 место. Отрыв от ближайшего преследователя «Факела» — 2 очка, но у воронежцев матч с «Пари НН» в запасе.