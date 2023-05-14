Силкин об увольнении Йокановича: «У клуба столетие, но «Динамо» ничего не добилось в этом году»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал корреспонденту «СЭ» увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера московского клуба после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

«Команда уступает не самым сильным командам, ничего не демонстрируя: ни волю к победе, ничего. Поэтому, наверно, решение об увольнении Йокановича принято именно сейчас. Не надо забывать, что у клуба столетие, но клуб ничего не добился в этом году. Думаю, это справедливое и правильное решение. Мое мнение, тренер не справился с задачей. Какого специалиста выбрать следующим? Как показывает практика, сейчас российские специалисты добиваются лучшие результаты, чем иностранные», — сказал Силкин «СЭ».

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ. «Ахмат» — пятый с 46 баллами. 20 мая в 28-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Торпедо», начало игры — в 16.30 мск.