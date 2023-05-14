Майсторович получил серьезную травму ноги в матче с «Ахматом»

Читать «СЭ» в

Центральный защитник «Динамо» Милан Майсторович рассказал о травме, полученной в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).

«С ногой что-то серьезное? Да», — приводит слова Майсторовича Sport24.

В текущем сезоне Майсторович провел 9 встреч в чемпионате России и заработал 2 желтые карточки.