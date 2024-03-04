Булыкин заявил, что «Динамо» сделало хорошую заявку на борьбу за чемпионство

Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о победе железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ (2:1).

«В первом тайме «Динамо» явно выглядело свежее и больше моментов имело, что и отразилось на счете. Во втором тайме только после замен у «Локомотива» стало что-то получаться, но было уже поздно. Если посмотреть на всю игру, то «Динамо» выглядело получше. А «Локомотив» провалил первый тайм, не угадав с составом, потому что во втором тайме с другим составом смотрелись намного интереснее, но счет уже был 0:2», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка. «Локомотив» идет пятым (31 очко).

В следующем туре бело-голубые дома сыграют против «Ахмата», а железнодорожники у себя примут «Сочи».