Булыкин — о Миранчуке в «Нанте»: «Играть в клубе такого уровня он сможет, это не АПЛ»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника команды Антона Миранчука во французский «Нант».

«Играть в клубе такого уровня он сможет, это не АПЛ. В основном составе ли и сколько — это уже другой вопрос. Но я думаю, что Антон уехать может. Правда, обычно у нас слухов о возможных трансферах до самих переходов целая пропасть. Но если он действительно хочет, то он будет готов снизить свою зарплату и уедет, куда захочет. Кузяев до этого поступил так же, перейдя в «Гавр», показав нам, что все возможно и это осуществимо», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Как сообщает Metaratings.ru, клуб лиги 1 уже провел неформальные переговоры со стороной полузащитника, у которого летом истекает срок контракта с железнодорожниками.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провел за «Локомотив» 25 матчей, отметившись в них 4 голами и 5 результативными передачами.