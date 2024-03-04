Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:56

Булыкин — о Миранчуке в «Нанте»: «Играть в клубе такого уровня он сможет, это не АПЛ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника команды Антона Миранчука во французский «Нант».

«Играть в клубе такого уровня он сможет, это не АПЛ. В основном составе ли и сколько — это уже другой вопрос. Но я думаю, что Антон уехать может. Правда, обычно у нас слухов о возможных трансферах до самих переходов целая пропасть. Но если он действительно хочет, то он будет готов снизить свою зарплату и уедет, куда захочет. Кузяев до этого поступил так же, перейдя в «Гавр», показав нам, что все возможно и это осуществимо», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Как сообщает Metaratings.ru, клуб лиги 1 уже провел неформальные переговоры со стороной полузащитника, у которого летом истекает срок контракта с железнодорожниками.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провел за «Локомотив» 25 матчей, отметившись в них 4 голами и 5 результативными передачами.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нант
1
0
Читайте также
Кросби, Малкин и другие ветераны играют результативнее Овечкина
«Зенит» возобновит сезон матчем со «Спартаком» в Санкт-Петербурге
Соседи рассказали о спасении в Новосибирске запертого в квартире голодного ребенка
Сирены сработали в Алма-Ате из-за землетрясения
СМИ сообщили о вызове посла ФРГ в МИД России 4 марта
В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин заявил, что «Динамо» сделало хорошую заявку на борьбу за чемпионство

Газзаев — о деле Промеса: «Он много сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости