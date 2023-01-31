«Урал» выкупил у «Спартака» полузащитника Сунгатулина

«Спартак» и «Урал» согласовали полноценный трансфер полузащитника Фаниля Сунгатулина, сообщает сайт московской команды.

Ранее 21-летний игрок выступал за клуб из Екатеринбурга на правах аренды.

Соглашением предусмотрено, что в случае последующей продажи красно-белые получат определенный процент от суммы сделки. Кроме того, «Спартак» оставляет за собой право обратного выкупа трансфера игрока.

Воспитанник академии красно-белых прошел через всю вертикаль клуба, выступал за дубль и «Спартак-2», а в мае прошлого года дебютировал за первую команду в матче РПЛ.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах за первую команду «шмелей», не отметившись при этом результативными действиями.