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Булыкин считает, что у «Динамо» есть небольшое преимущество в матче с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Локомотивом».

«Динамо» и «Локомотиву» уже ничего не надо, поэтому фаворита нет. Небольшое преимущество есть у «Динамо», потому что играет дома. Своих болельщиков хочется порадовать. В «Локомотиве» есть футболисты, которые находятся в хорошем расположении духа, проводят удачно весну. Победит в этом дерби тот, кто сделает больше ошибок", — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-u-dinamo-est-nebol-shoe-preimushhestvo-v-matche-s-lokomotivom/
Дмитрий Булыкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
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Филипе Силва Малком

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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Локомотив

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