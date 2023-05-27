Булыкин считает, что у «Динамо» есть небольшое преимущество в матче с «Локомотивом»

Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Локомотивом».

«Динамо» и «Локомотиву» уже ничего не надо, поэтому фаворита нет. Небольшое преимущество есть у «Динамо», потому что играет дома. Своих болельщиков хочется порадовать. В «Локомотиве» есть футболисты, которые находятся в хорошем расположении духа, проводят удачно весну. Победит в этом дерби тот, кто сделает больше ошибок", — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.