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Сегодня, 23:20

Булыкин: «После зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Думаю, После зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича. За это время он еще лучше узнает своих игроков, плюс будут новички, и уже тогда можно будет оценить его работу. Сейчас это делать рановато. По игре красно-белые сейчас точно одни из лучших в РПЛ. Но команде нужна стабильность», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 1 : 1
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Пари НН – Динамо Мх
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