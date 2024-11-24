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Сегодня, 23:13

Форвард «Ростова» Роналдо заявил, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе» или «Реале»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Роналдо оценил уровень защитника ростовчан Максима Осипенко.

Ранее член тренерского штаба сборной России Николай Писарев назвал Осипенко «готовым игроком для «Ювентуса».

«Я согласен, что Осипенко — готовый футболист для «Ювентуса», он смог бы там играть, это очень хороший защитник. Готовый ли он игрок для «Реала»? Возможно», — цитирует Роналдо «РБ Спорт».

30-летний защитник выступает за «Ростов» с 2020 года. В текущем сезоне Осипенко провел 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Осипенко
Футбол
РПЛ
ФК Реал
ФК Ростов
ФК Ювентус
Роналдо (Ростов)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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