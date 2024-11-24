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Сегодня, 23:23

Чернышов считает, что Файзуллаеву нужно продолжить карьеру в Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Андрей Чернышов ответил на вопрос о будущем полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Думаю, на Файзуллаева обратят внимание европейские клубы. Так что его отъезд из ЦСКА по окончании сезона возможен. Если у него будет выбор между чемпионатом Франции и Испании, то, конечно, надо ехать в Испанию», — приводит слова Чернышова Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Файзуллаев выступает за армейцев с лета прошлого года.

Источник: Legalbet
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
 1 : 2
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Химки – Краснодар
 2 : 2
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Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
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Факел – Динамо
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