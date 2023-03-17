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17 марта, 15:07

Булыкин: «Локомотив» сейчас на подъеме, а Дзюба с каждой игрой становится лучше»

Алина Савинова
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

«Мне кажется, что фаворита в этой игре точно нет. Думаю, команды равны, шансы 50 на 50. «Локомотив» сейчас на подъеме, они могут провести сильный матч, в эмоциональном плане они точно в порядке. Плюс Дзюба с каждой игрой становится лучше. Посмотрим, как сложится все на самом деле. Думаю, выиграет тот, кто забьет первым. «Краснодар» последнее время тоже показывает неплохой футбол, строится новая команда. Они точно поборются. Матч нас ждет очень интересный. Главное, чтобы обошлось без судейских ошибок», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 18 марта. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-lokomotiv-sejchas-na-pod-eme-dzyuba-stanovitsya-luchshe-s-kazhdoj-igroj/
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Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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