Защитник «Спартака» Маслов: «О сборной сейчас не думаю»

Защитнику «Спартака» Маслову не обидно, что его не вызывают в сборную России

Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России. На мартовский сбор в национальную команды вызваны восемь игроков красно-белых.

«Мне абсолютно не обидно, что меня не вызывают. Я сейчас об этом не думаю. Мои мысли только об игре за «Спартак» и о собственном физическом состоянии. Мне нужно прийти к оптимальным кондициям и почувствовать игровой тонус. У тренерского штаба сборной свое виденье. Тем более я играл не так много. Есть ли мечта сыграть за сборную? После своей травмы я сконцентрирован на другом», — сказал Маслов корреспонденту «СЭ» после игры FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1).

В этом сезоне 22-летний футболист провел 17 матчей за «Спартак».