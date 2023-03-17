Зделар рассказал об успехах в изучении русского: «Могу обсуждать жизненные моменты, общаемся на нем в раздевалке»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

«Мы с Миланом Гайичем уже начали учить русский. Многое уже понимаем на русском. Пока не могу давать интервью, но какие-то жизненные моменты могу обсуждать, да и в раздевалке на нем общаемся. Сербский и русский похожи, но учить любой язык действительно тяжело», — сказал Зделар «СЭ».

27-летний полузащитник перешел в ЦСКА из «Партизана» 28 июля 2022 года. В этом сезоне Зделар провел за московский клуб 24 матча.