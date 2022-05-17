Кавазашвили: «Воспитанники «Краснодара» доказали, что они играют лучше, чем легионеры»

Кавазашвили заявил, что воспитанники «Краснодара» доказали, что они играют лучше, чем легионеры

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о «Краснодаре», в составе которого играют преимущество воспитанники клубной академии.

«Я всегда с уважением относился лично к Сергею Галицкому, потому что он влюблен в футбол. Он заработал свои деньги с нуля и сделал все, чтобы эти средства пошли на создание прекрасной спортивной инфраструктуры. Он детей с малого возраста начал готовить для большого футбола. Его начинания показали нам, что сегодня самой перспективной организацией спортивного типа является футбольный клуб «Краснодар» во главе с Галицким. Он долгие годы сам сеял семена и вырастил прекрасную плеяду футболистов из детей и подростков, научил их играть», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

По мнению специалиста, в критический момент воспитанники «Краснодара» вышли и доказали, что они играют лучше, чем иностранные игроки.

«Когда наступил критический момент, легионеры покинули команду, кто-то подумал, что все, что такой перспективной команде, как «Краснодар» уже конец. Но вышли свои воспитанники и доказали, что они играют лучше, чем иностранные игроки. Поэтому пусть наши другие команды, которые имеют в своем составе легионеров, подумают об этом, нужны ли они им», — отметил Кавазашвили.

«Краснодар» в 29-м туре РПЛ обыграл на своем поле ЦСКА (1:0) и обошел московский клуб в турнирной таблице, став четвертым (49 очков).

Впервые в РПЛ в стартовый состав краснодарской команды вошли восемь воспитанников клуба, а завершили матч уже 11 игроков академии.