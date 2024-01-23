В «Зените» назвали слухами информацию об интересе московских клубов к Коваленко

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе московских клубов к полузащитнику сине-бело-голубых Александру Коваленко.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».

«Коваленко интересен «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву»? Это слухи», — приводит слова Медведева Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Коваленко отметился результативной передачей в 11 матчах за «Зенит» во всех турнирах.