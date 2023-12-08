Булыкин назвал сложной победу «Локомотива» над «Уралом»: «Погодные условия были экстремальными»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над «Уралом» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Игра была сложная. Погодные условия были экстремальными, но ребята молодцы, хорошо сыграли и поднялись в таблице. Можно поздравить «Локомотив», что в таких экстремальных условиях смогли выиграть и добыть важные 3 очка. Конечно, все хотят оказаться как можно выше в конце чемпионата, но и перед паузой тоже. Пока очень плотно идет группа преследователей. Поэтому все самое интересное будет уже после зимней паузы. Там «Локомотиву» нужно выступить, желательно, как в прошлом сезоне, когда они только одну игру проиграли, и все у них будет хорошо», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.