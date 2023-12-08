Защитник «Локомотива» Ненахов рассказал о трудностях игры в мороз

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал холодную погоду в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

За часа до игры температура воздуха на стадионе была минус 12 градусов.

«Тяжеловато играть в такую погоду. Очень тяжело мышцы разогреть, боишься поскользнуться на поле. Мы были уверены, что матч состоится», — сказал Ненахов.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре, который состоится после завершения зимнего перерыва в РПЛ, красно-зеленые на выезде сыграют с «Сочи», а «Урал» в гостях встретится с «Ахматом». Обе игры пройдут 2 марта.