Дзюба поздравил журналистов с наступающим Новым годом

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил журналистов с Новым годом после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«Здрасьте, меня все видели? Всех с наступающим Новом годом!» — сказал Дзюба.

В этом сезоне 35-летний форвард принял участие в 19 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на 4-е место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.