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Дзюба поздравил журналистов с наступающим Новым годом

Дарья Алексеева
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил журналистов с Новым годом после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«Здрасьте, меня все видели? Всех с наступающим Новом годом!» — сказал Дзюба.

В этом сезоне 35-летний форвард принял участие в 19 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на 4-е место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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