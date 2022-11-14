Булатов: «Кайо и Сорокин не справляются»
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов назвал причины неудачной игры «Краснодара» в этом сезоне.
— Помимо того что там много молодежи, есть еще один важный момент. Когда команда играет высоко, делает ставку на контроль мяча, то центральные защитники должны быть топ-уровня. Ведь на них из-за нехватки плотности при оборонительных действиях выпадает огромная нагрузка. А Кайо и Сорокин со своей работой не справляются, регулярно допускают позиционные ошибки. Отсюда и куча пропущенных мячей.
— О Кайо один тренер мне недавно сказал: «Такой защитник — подарок для нападающего. И враг своей команды...»
— Жестко. Но справедливо. Вот и в Оренбурге бразилец напортачил. Вспомните первый гол. Фланговый прострел, Сычевой принимает мяч вполоборота. Любой защитник знает, что в такой ситуации надо выдавливать соперника из штрафной, не дать ему пробить. Но Кайо почему-то начинает атаковать его не со стороны ворот, а сбоку. Детская ошибка!
— Даже так?
— Ну конечно! В итоге Сычевой легко от него ушел, Сорокин промедлил, не успел накрыть — и все, пропустили!
— А Кайо на 12-й минуте заменили...
— Не забывайте, к тому времени он уже на желтой «висел». Думаю, тренерский штаб решил перестраховаться, понимая, что сзади пожар, а характер у парня такой, что может запросто вторую карточку получить, и команда останется в меньшинстве. Впрочем, в обороне «Краснодара» и без Кайо продолжало полыхать.
— К Сафонову есть вопросы?
— Разве что по третьему пропущенному мячу. Пробил-то Сычевой головой метров с одиннадцати, да и не очень сильно. Мне кажется, в этом эпизоде вратарь мог выручить. В остальном — никаких претензий. Но это с одной стороны.
— А с другой?
— Чувствуется, сейчас Сафонов не в оптимальной форме. От «Краснодара» пропустил пять, от «Факела» в предыдущем туре — три. Чуть раньше три и от «Ахмата» с «Ростовом»...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2