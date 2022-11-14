Булатов: «Кайо и Сорокин не справляются»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов назвал причины неудачной игры «Краснодара» в этом сезоне.

— Помимо того что там много молодежи, есть еще один важный момент. Когда команда играет высоко, делает ставку на контроль мяча, то центральные защитники должны быть топ-уровня. Ведь на них из-за нехватки плотности при оборонительных действиях выпадает огромная нагрузка. А Кайо и Сорокин со своей работой не справляются, регулярно допускают позиционные ошибки. Отсюда и куча пропущенных мячей.

— О Кайо один тренер мне недавно сказал: «Такой защитник — подарок для нападающего. И враг своей команды...»

— Жестко. Но справедливо. Вот и в Оренбурге бразилец напортачил. Вспомните первый гол. Фланговый прострел, Сычевой принимает мяч вполоборота. Любой защитник знает, что в такой ситуации надо выдавливать соперника из штрафной, не дать ему пробить. Но Кайо почему-то начинает атаковать его не со стороны ворот, а сбоку. Детская ошибка!

— Даже так?

— Ну конечно! В итоге Сычевой легко от него ушел, Сорокин промедлил, не успел накрыть — и все, пропустили!

— А Кайо на 12-й минуте заменили...

— Не забывайте, к тому времени он уже на желтой «висел». Думаю, тренерский штаб решил перестраховаться, понимая, что сзади пожар, а характер у парня такой, что может запросто вторую карточку получить, и команда останется в меньшинстве. Впрочем, в обороне «Краснодара» и без Кайо продолжало полыхать.

— К Сафонову есть вопросы?

— Разве что по третьему пропущенному мячу. Пробил-то Сычевой головой метров с одиннадцати, да и не очень сильно. Мне кажется, в этом эпизоде вратарь мог выручить. В остальном — никаких претензий. Но это с одной стороны.

— А с другой?

— Чувствуется, сейчас Сафонов не в оптимальной форме. От «Краснодара» пропустил пять, от «Факела» в предыдущем туре — три. Чуть раньше три и от «Ахмата» с «Ростовом»...

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