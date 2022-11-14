Новиков уверен, что Захарян может заиграть на любом уровне

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил игру полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в первой половине сезона РПЛ.

«Не думаю, что Арсен стал играть хуже после истории с «Челси». Он нормально выглядит, приносит пользу команде. Да, сейчас за ним активно наблюдают, обсуждают, но это должно еще больше его мотивировать.

Арсен — талантливый парень! Впереди есть полгода, чтобы прибавить в игре и остаться в поле зрения «Челси». Уверен, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе. Он спокойно может выступать на любом уровне. В этом у меня нет никаких сомнений", — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 20 матчей за бело-голубых во всех турнирах. На его счету 3 забитых гола и 6 результативных передач.