Выбери лучшего игрока 17-го тура РПЛ

Завершился последний тур чемпионата России в этом году. Самое время определить лучшего игрока выходных. Опрос доступен в Telegram-канале «СЭ».

Тимур Сулейманов — гол+пас нападающего «Нижнего Новгорода» принесли команде победу над «Ахматом».

Лазар Ранджелович — «Урал» забил оба гола в ворота «Факела» с ассистов серба.

Николай Комличенко — снова сыграл очень продуктивно — заработал пенальти и отдал голевой пас.

Клаудиньо — вышел на замену и сделал результат: гол+пас.

Данил Пруцев — забил свой первый гол в РПЛ и очень надежно сыграл в дерби.

Владимир Сычевой — новичок сборной России оформил хет-трик в ворота Сафонова.

Георгий Мелкадзе — забил в РПЛ впервые с начала осени — и сразу победный гол.

Дмитрий Скопинцев — защитник открыл счет в дерби и был полезен как в обороне, так и в атаке.