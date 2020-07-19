«Будут точечные приобретения». Газизов рассказал о трансферах «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах команды.

— Повлияет ли непопадание в еврокубки на трансферную политику? Бюджет будет сбалансирован. Приобретения будут точечные. Те, которые позволят играть в тот футбол, что хочет Доменико Тедеско.

Продажи? Сейчас не хотелось бы говорить, все-таки тяжелый матч был. Будут точечные усиления и сбалансированный состав. В моем понимании и в понимании тренера нужны маленькие изменения. (Дмитрий Зеленов)