Защитник «Локомотива» Брайн Идову, выступающий на правах аренды за «Химки», готовится сражаться до победного конца в матче 10-го тура чемпионата России.

— Настрой будет сам по себе боевой, — отметил в разговоре с «Известиями» Идову. — В плане того, что придется играть против парней, которых я знаю. Биться с ними будет одно удовольствие. Хочется с ними сыграть и сыграть на максимуме. Обещаю, что буду сражаться до победного конца. Понятно, что времена у «Локо» непростые: Дмитрий Баринов сломался, а Алексей Миранчук уехал в «Аталанту». Но надо искать себя. «Локо» перешел на новую схему с двумя нападающими, все пока сыгрываются, притираются. Но в дерби с ЦСКА команда выглядела неплохо. Радует, что Станислав Магкеев и Даниил Куликов хорошо выглядят в центре. То, что они будущее команды, — это однозначно.