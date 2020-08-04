«Буду переживать за парней». Юран о расторжении контракта с «Химками»

Cергей Юран прокомментировал «СЭ» расторжение контракта с «Химками». Сегодня подмосковный клуб объявил, что соглашение со специалистом было расторгнуто по соглашению сторон.

— Могу сказать следующее. Сегодня мы расторгли контракт с «Химками» по обоюдному согласию сторон. Благодарен команде, парням. Они молодцы, дошли до финала Кубка России. Желаю им обойтись без травм. Конечно, буду за них переживать и болеть. Смотрю теперь только вперед. Уже стали поступать звонки, появляются варианты по трудоустройству. Надеюсь, в ближайшее время вернусь к своей любимой работе. Я предан футболу до и мозга костей. Это вы могли увидеть по полуфиналу и финалу Кубка России. Еще раз хочу сказать спасибо команде. У нас была семья, коллектив. Желаю им удачи в премьер-лиге. (Виталий Айрапетов)