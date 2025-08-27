Бубнов назвал Талалаева «неадекватом» из-за предложения посетить санаторий в Светлогорске

В эфире программы «Коммент Шоу» футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на слова Андрея Талалаева, который на пресс-конференции пригласил его в Светлогорск в санаторий и предложил абонемент на матчи «Балтики».

«Что мне делать с этим неадекватом? Он постоянно обо мне говорит, а я его вообще не трогаю. Говорит, придите на стадион, посмотрите воочию. Но я не собираюсь. Если и полечу в Калининград, то только на частном самолете, меня встречать должны на Майбахе у трапа. Сидеть я должен в ВИП-ложе, рядом с губернатором. А он меня зовет в санаторий», — заявил эксперт.

При этом Бубнов добавил, что именно его критика помогла «Балтике» объединиться:

«Я сделал им рекламу. Моя критика позволила игрокам, тренерам, болельщикам и руководству сплотиться. Без этого они не были бы на четвертом месте. А теперь он меня зовет? Пусть сначала сам с собой разберется».

Отдельно Бубнов прошелся и по эмоциональности Талалаева:

«Он так себя ведет, что даже коллеги его не воспринимают. Карпин ему прямо сказал: «Закрой свой рот, чтобы я тебя не слышал». Кирьяков называл его колхозным тренером. Но он продолжает. Теперь меня приглашает. Один на один он со мной никогда не согласится встретиться — боится».

Это не первый конфликт Бубнова и Талалаева. В начале мая они поругались в прямом эфире «Коммент Шоу».

«Балтика» после 6 туров в РПЛ набрала 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева пока не проигрывала в этом сезоне в чемпионате России.