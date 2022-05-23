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Сегодня, 12:09

Бригады Москалева и Безбородова будут работать на первых стыках за право сыграть в следующем сезоне РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские бригады на первые стыковые матча за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Встреча между «СКА-Хабаровском» и «Химками» доверена бригаде Владимира Москалева, «Оренбург» и «Уфу» рассудит Владислав Безбородов.

Оба матча пройдут в среду, 25 мая.

«СКА-Хабаровск» — «Химки»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР- Василий Казарцев; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Колобаев.

«Оренбург» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР- Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

Источник: https://rfs.ru/news/215953
РПЛ
ФНЛ
ФК Оренбург
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
ФК Химки
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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