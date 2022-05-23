Губерниев о Слуцком: «Вылетят из ФНЛ, а потом и из второй лиги. Леонид Викторович слабый»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит работу в клубе.

«Справедливое решение. Я же говорю: через три года будет любительский чемпионат Татарстана. Им все нравится... Прекрасно! Слуцкий остается в ФНЛ. Они проиграют там, а потом и из второй лиги вылетят. Ничего страшного. Это здравое решение: бороться за выживание в любительском чемпионате Татарстана. Отказ Слуцкого разговаривать? Это все говорит о том, что он слабый», — сказал Губерниев «СЭ».

Пост главного тренера Слуцкий занимает с декабря 2019 года. «Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.