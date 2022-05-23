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Сегодня, 12:07

Губерниев о Слуцком: «Вылетят из ФНЛ, а потом и из второй лиги. Леонид Викторович слабый»

Губерниев прокомментировал то, что Слуцкий не покинет пост главного тренера «Рубина»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит работу в клубе.

«Справедливое решение. Я же говорю: через три года будет любительский чемпионат Татарстана. Им все нравится... Прекрасно! Слуцкий остается в ФНЛ. Они проиграют там, а потом и из второй лиги вылетят. Ничего страшного. Это здравое решение: бороться за выживание в любительском чемпионате Татарстана. Отказ Слуцкого разговаривать? Это все говорит о том, что он слабый», — сказал Губерниев «СЭ».

Пост главного тренера Слуцкий занимает с декабря 2019 года. «Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.

ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
9
4
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
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24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
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П
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