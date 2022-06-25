Источник: «Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры
«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры
«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере нападающего Матео Кассьерры, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, в ближайшее время 25-летний колумбиец должен подписать контракт с петербургским клубом.
В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 4,5 миллиона евро.
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|Динамо
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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