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Источник: «Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры

«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере нападающего Матео Кассьерры, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время 25-летний колумбиец должен подписать контракт с петербургским клубом.

В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4736611-zenit-i-sochi-dogovorilis-o-transfere-mateo-kasserry.html
Матео Кассьерра
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Факел
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