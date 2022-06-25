Источник: «Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры

«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере нападающего Матео Кассьерры, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время 25-летний колумбиец должен подписать контракт с петербургским клубом.

В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 4,5 миллиона евро.