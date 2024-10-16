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Артур Гомес — о переходе в «Динамо»: «Был очень мотивирован приехать сюда»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переезде в Россию.

— Как ты впервые узнал об интересе «Динамо»?

— От своего агента. Знал, что есть серьезный интерес от клуба. Потом поговорил с Бителло. Мы много общались. Так что я был мотивирован приехать сюда! И вот я здесь.

— Что тебя привлекло? Клуб, страна, возможности, деньги?

— Я уже знал о «Динамо» раньше. Для меня переход в российский клуб — хорошая возможность развиваться. Плюс Бителло очень хорошо отзывался о московской команде. Это новый вызов для меня. Я очень хотел приехать, поэтому решил его принять! Пока что я принял участие лишь в пяти матчах. С каждым днем адаптируюсь все больше и больше.

— Насколько сильно тебе помогает то, что в «Динамо» много легионеров, с которыми можно поговорить на одном языке, как, например, Карраскаль, Бителло?

— Я чувствую себя хорошо, адаптация проходит быстрее благодаря футболистам, которые говорят с тобой на одном языке. Конечно, так легче влиться в команду. Надеюсь, я также смогу как можно быстрее выучить английский, потому что так будет проще общаться со всеми остальными.

Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 26-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года.

Артур Гомес. «Моя мама обманула тренера «Сантоса». Так началась моя профессиональная карьера». Интервью новичка «Динамо» Артура Гомеса

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