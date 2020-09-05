Брат Оливье Тилля стал футболистом «Тамбова»
«Тамбов» объявил о подписании контракта с полузащитником Себастьеном Тиллем.
В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что 26-летний футболист перешел в команду на правах аренды из люксембургского «Прогреса». Люксембуржец — старший брат хавбека «Уфы» Оливье Тилля, который выступает в России с 2018 года.
В нынешнем сезоне Себастьен Тилль провел 2 матча, забив один мяч в квалификации Лиги Европы. Всего в 225 встречах за «Прогрес» он отметился 48 голами и 57 результативными передачами.
Состав «Тамбова» пополнил люксембургский полузащитник Себастиен Тилль! ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 5, 2020
Футболист перешел в нашу команду на правах годичной аренды из клуба «Прогресс» (Нидеркорн).
Добро пожаловать в «Тамбов», Себастиен! Welcome, Sebastien! ? ??
Подробности ? https://t.co/D5t98AduG5 pic.twitter.com/J12OEUzFsP