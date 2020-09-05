Брат Оливье Тилля стал футболистом «Тамбова»

«Тамбов» объявил о подписании контракта с полузащитником Себастьеном Тиллем.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что 26-летний футболист перешел в команду на правах аренды из люксембургского «Прогреса». Люксембуржец — старший брат хавбека «Уфы» Оливье Тилля, который выступает в России с 2018 года.

В нынешнем сезоне Себастьен Тилль провел 2 матча, забив один мяч в квалификации Лиги Европы. Всего в 225 встречах за «Прогрес» он отметился 48 голами и 57 результативными передачами.