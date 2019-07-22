Бранислав Иванович: "Тяжело сохранять концентрацию при такой погоде, усталости и при счете в твою пользу"

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Сочи" во 2-м туре чемпионата России (2:0) объяснил, почему команда отдала инициативу. Также он признался, что ему понравилась атмосфера на стадионе в Сочи.

– Ваши впечатления от стадиона, от поля и от болельщиков.

– Я удивлен – все очень красиво! Я здесь впервые в жизни, и могу сказать честно: это один из самых красивых стадионов. Очень приятная атмосфера для игры, мы очень довольны тем, что сегодня пришли 35 тысяч зрителей и думаю, что в течение сезона количество болельщиков будет увеличиваться.

– Во втором тайме "Сочи" проводил много времени у вашей штрафной. Почему отдали хозяевам инициативу?

– Да, у них были моменты, и моменты были хорошие. Думаю, что если бы они забили, нам было бы очень тяжело отыграться после этого. Слава Богу, сопернику не удалось эти моменты реализовать, а вот мы забили.

– Почему "Зенит" отдал инициативу?

– Потому что тяжело сохранять концентрацию при такой погоде, усталости и при счете в твою пользу. И потом, мы только набираем форму. И потом, в футболе главное – результат, поэтому иногда мы специально опускаемся ниже, отдаем мяч сопернику, чтобы потом провести быструю контратаку.

– Повлияло ли на игру то, что в "Сочи" выступают несколько ваших бывших одноклубников?

– Да, было видно, что ребята сильнее мотивированы.

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