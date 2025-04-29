Божович заявил, что ему не поступало предложений из России

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о предложениях по работе в России.

— Из России на вас не выходили?

— Нет. За последние год-два ко мне никто [из российских клубов] не обращался. Предложений не было.

— Но хотели бы вернуться в Россию?

— Если отвечу «да», читатели подумают, что я сам себя рекомендую... Но, конечно, Россия — прекрасная страна. С хорошими клубами, стадионами, базами. У меня только лучшие воспоминания.

Божович в разное время работал в «Амкаре», «Локомотиве», московском «Динамо», «Москве», «Ростове», «Крыльях» и тульском «Арсенале». В сезоне-2013/14 «Ростов» под руководством серба стал победителем Кубка России.