Божович заявил, что ему не поступало предложений из России
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о предложениях по работе в России.
— Из России на вас не выходили?
— Нет. За последние год-два ко мне никто [из российских клубов] не обращался. Предложений не было.
— Но хотели бы вернуться в Россию?
— Если отвечу «да», читатели подумают, что я сам себя рекомендую... Но, конечно, Россия — прекрасная страна. С хорошими клубами, стадионами, базами. У меня только лучшие воспоминания.
Божович в разное время работал в «Амкаре», «Локомотиве», московском «Динамо», «Москве», «Ростове», «Крыльях» и тульском «Арсенале». В сезоне-2013/14 «Ростов» под руководством серба стал победителем Кубка России.
