Бабаев считает, что Пьянич потроллил скептиков: «Играет в каждом матче и приносит пользу»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном подписании 35-летнего нападающего «Баварии» Томаса Мюллера и 38-летнего форварда «Лестера» Джейми Варди. Оба футболиста станут свободными агентами летом.

— Прошлым летом многие скептично отнеслись к подписанию возрастного Пьянича. Не интересуют ли ЦСКА Мюллер и Варди, которые летом станут свободными агентами?

— Думаю, что нет. Надо объективно смотреть на вещи. Но мне кажется, что Пьянич всех скептиков немного потроллил. В хорошем смысле слова. Он играет практически в каждом матче и приносит пользу команде.

В этом сезоне Пьянич провел 19 матчей в РПЛ и сделал 2 голевые передачи. Полузащитник подписал контракт с ЦСКА в сентябре 2024 года.