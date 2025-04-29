Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

29 апреля, 09:00

Бабаев считает, что Пьянич потроллил скептиков: «Играет в каждом матче и приносит пользу»

Бабаев оценил возможность подписания Варди и Мюллера
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном подписании 35-летнего нападающего «Баварии» Томаса Мюллера и 38-летнего форварда «Лестера» Джейми Варди. Оба футболиста станут свободными агентами летом.

— Прошлым летом многие скептично отнеслись к подписанию возрастного Пьянича. Не интересуют ли ЦСКА Мюллер и Варди, которые летом станут свободными агентами?

— Думаю, что нет. Надо объективно смотреть на вещи. Но мне кажется, что Пьянич всех скептиков немного потроллил. В хорошем смысле слова. Он играет практически в каждом матче и приносит пользу команде.

В этом сезоне Пьянич провел 19 матчей в РПЛ и сделал 2 голевые передачи. Полузащитник подписал контракт с ЦСКА в сентябре 2024 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бабаев: «Чтобы полностью вернуть нас в еврокубки, УЕФА будет ждать окончания переговорных процессов»

Божович заявил, что ему не поступало предложений из России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости