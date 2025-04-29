Божович: «Станкович может привести «Спартак» к чемпионству»

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением о работе специалиста Деяна Станковича в «Спартаке».

«Деян Станкович — очень хороший тренер с правильными идеями. Мне кажется, он подходит «Спартаку» по менталитету. Серб эмоционален, его команды всегда бьются до конца. В «Спартаке» очень трудно работать из-за давления. С 2001 года только Массимо Каррере удалось выиграть чемпионский титул! Но Деян справится с прессингом. Мне кажется, он может привести «Спартак» к чемпионству — если не в этом сезоне, то в следующем», — сказал Божович «СЭ».

«Спартак» после 26-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.