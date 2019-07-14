Божович считает, что у ЦСКА очень качественная команда

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 1-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА рассказал, что в минувшем сезоне его команда была в плохом состоянии перед игрой с армейцами. Встреча 1-го тура пройдет в Самаре, начало – в 16.30 (мск).

– В прошлом сезоне перед матчем с ЦСКА мы были в плохом состоянии, – сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". – Были чуть чуть испуганы. Но сегодня это другая игра, ЦСКА – очень качественная команда, но это первый тур, никто не знает о состоянии друг друга. Мы играем дома, перед своими болельщиками, у нас высокая мотивация, чтобы ответить ЦСКА за поражение в Москве

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