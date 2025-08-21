Божович: «Ужесточение лимита не пойдет на пользу российскому футболу»

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

— Миодраг, в России вы застали разные формулы лимита на легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и восемь из них одновременно выпускать на поле. Но со следующего сезона лимит ужесточат. Что вы об этом думаете?

— На мой взгляд, ужесточение лимита не пойдет на пользу российскому футболу. Но в РФС и Министерстве спорта сидят умные люди, которые примут правильное решение.

Посмотрите на лучшие чемпионаты мира — АПЛ, серию А, ла лигу, бундеслигу, лигу 1... Есть там лимит на легионеров? Нет. И при этом у Англии, Испании, Италии, Франции и Германии сильные национальные сборные.

— То есть российским футболистам лучше расти в настоящей конкуренции?

— Да, молодые становятся сильнее, когда они существуют в реальной конкуренции и окружены качественными легионерами. Раньше в России были сильные иностранцы, и сборная на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала! А 15-20 лет назад лимита вообще не было, и ЦСКА с «Зенитом» выигрывали еврокубки.

Ранее минист спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в пять иностранцев на поле и всего десять в заявке. Приказ будет подписан в этом году.