Божович назвал Карпина лучшим российским тренером

Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович рассказал, кого считает лучшим российским тренером.

«На сегодняшний день самым лучшим российским тренером является Валерий Карпин. Черчесова сложно назвать лучшим, но он, безусловно, один из них. Сначала Карпин, а потом уже все остальные», — цитирует Божовича Sport24.

После 25 туров РПЛ «Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Спартак», идущий третьим, на одно очко.