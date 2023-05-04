Ярошик: «Жирков — суперигрок, один из лучших в истории российского футбола»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался об экс-одноклубнике Юрие Жиркове.

«У Юры с Игорем Акинфеевым немного похожая история. Оба попали в состав ЦСКА в юном возрасте, но сразу заиграли так, будто уже пять лет в старте. Юра был тихим, спокойным, скромным, но на поле был всегда одним из лучших. Жирков мог в одиночку закрыть весь фланг благодаря своей скорости, обыграть, сделать хорошую последнюю передачу, при этом умел читать игру. Суперигрок, один из лучших в истории российского футбола», — приводит слова Ярошика Metaratings.

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».