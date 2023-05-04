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Ярошик: «Жирков — суперигрок, один из лучших в истории российского футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался об экс-одноклубнике Юрие Жиркове.

«У Юры с Игорем Акинфеевым немного похожая история. Оба попали в состав ЦСКА в юном возрасте, но сразу заиграли так, будто уже пять лет в старте. Юра был тихим, спокойным, скромным, но на поле был всегда одним из лучших. Жирков мог в одиночку закрыть весь фланг благодаря своей скорости, обыграть, сделать хорошую последнюю передачу, при этом умел читать игру. Суперигрок, один из лучших в истории российского футбола», — приводит слова Ярошика Metaratings.

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-zhirkov-i-akinfeev-srazu-zaigrali-tak-budto-uzhe-5-let-byli-v-starte-248443/
Иржи Ярошик
Юрий Жирков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
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Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

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Крылья Советов

 24 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
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