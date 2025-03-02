Тюкавин на вопрос о том, избежал ли он серьезной травмы: «Не уверен»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своем состоянии после матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Форвард был заменен на 22-й минуте из-за травмы. Позднее журналист Иван Карпов сообщил, что у 22-летнего россиянина подозрение на разрыв крестообразной связки правого колена.

— Как самочувствие?

— Нормально, — приводит matchtv.ru слова Тюкавина.

— Все нормально будет?

— Через какое-то время.

— Сильно тебя задело?

— Да.

— Что говорят доктора?

— Завтра пройдем медобследование.

— Есть ощущение, что все обойдется?

— Не уверен.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2024/25 форвард забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.