Боярский: «Целиком и полностью верю в «Зенит». Но волнение присутствует»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Спартак» после победы над «Оренбургом» (2:0) поднялся на второе место в РПЛ (40 очков). По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар», которые набрали столько же очков.

«Как болельщик не могу мыслить иначе — целиком и полностью верю в «Зенит». Мои друзья и соперники категорически со мной не согласны — они считают, что «Зенит» упустит первое место, что «Спартак» или «Краснодар» обойдут. Я так не считаю, потому что я петербуржец и вечный поклонник «Зенита». Надежда, везение и мастерство победят. Но тем не менее, волнение присутствует», — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» после победы над «Оренбургом» (2:0) «поднялся на второе место в РПЛ (40 очков). По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».

В следующем, 20-м туре РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи на выезде.

«Зениту» предстоит встретиться с «Факелом», «Спартаку» — с «Рубином», а «Краснодару» — с «Пари НН».