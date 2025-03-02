Боярский: «Целиком и полностью верю в «Зенит». Но волнение присутствует»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
«Спартак» после победы над «Оренбургом» (2:0) поднялся на второе место в РПЛ (40 очков). По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар», которые набрали столько же очков.
«Как болельщик не могу мыслить иначе — целиком и полностью верю в «Зенит». Мои друзья и соперники категорически со мной не согласны — они считают, что «Зенит» упустит первое место, что «Спартак» или «Краснодар» обойдут. Я так не считаю, потому что я петербуржец и вечный поклонник «Зенита». Надежда, везение и мастерство победят. Но тем не менее, волнение присутствует», — сказал Боярский «СЭ».
«Спартак» после победы над «Оренбургом» (2:0) «поднялся на второе место в РПЛ (40 очков). По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».
В следующем, 20-м туре РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи на выезде.
«Зениту» предстоит встретиться с «Факелом», «Спартаку» — с «Рубином», а «Краснодару» — с «Пари НН».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|ЦСКА – Балтика
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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