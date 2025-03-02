Солари о первом голе за «Спартак»: «Очень доволен своим дебютом»
Нападающий «Спартака» Пабло Солари прокомментировал свой дебют за команду в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
Форвард вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 90+6-й минуте.
— В прошлом году ты мог прийти в «Краснодар». Почему не сложилось?
— Да, был такой шанс, что я перейду в «Краснодар». Но «Ривер Плейт», видимо, не хотел меня отпускать. Так получилось, что я еще сыграл там, а теперь я здесь. Я очень доволен своим дебютом. Рад, что сыграл свой первый матч за «Спартак» и забил гол. Сейчас — самая холодная погода, при которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не все получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.
— Почему выбрал «Спартак»?
— «Спартак» — клуб, который известен во всем мире. Барко мне рассказывал много хорошего про команду и российский футбол. Это основные факторы, почему я перешел в «Спартак».
— Вы сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром». Ты следил за их матчами?
— Да, конечно, я слежу. Вчера смотрел их матчи. Удачно получилось, что они потеряли очки, нам удалось воспользоваться. Надеюсь, будем продолжать играть в том же духе, чтобы закрепить эту позицию. Сейчас — самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не все получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.
— Кто из команды больше всего впечатлил?
— Меня очень впечатлили все. Не только потому что отличные игроки, все очень приятные и хорошие люди.
— Ты впечатлил всех исполнением песни. Что должно произойти, чтобы ты заговорил по-русски?
— Возможно, посмотрим, конечно. Я бы хотел выучить русский. Но я знаю, что есть еще кое-что, что, возможно, надо будет выучить до этого. Будет видно.
«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1