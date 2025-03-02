Солари о первом голе за «Спартак»: «Очень доволен своим дебютом»

Нападающий «Спартака» Пабло Солари прокомментировал свой дебют за команду в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

Форвард вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 90+6-й минуте.

— В прошлом году ты мог прийти в «Краснодар». Почему не сложилось?

— Да, был такой шанс, что я перейду в «Краснодар». Но «Ривер Плейт», видимо, не хотел меня отпускать. Так получилось, что я еще сыграл там, а теперь я здесь. Я очень доволен своим дебютом. Рад, что сыграл свой первый матч за «Спартак» и забил гол. Сейчас — самая холодная погода, при которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не все получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.

— Почему выбрал «Спартак»?

— «Спартак» — клуб, который известен во всем мире. Барко мне рассказывал много хорошего про команду и российский футбол. Это основные факторы, почему я перешел в «Спартак».

— Вы сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром». Ты следил за их матчами?

— Да, конечно, я слежу. Вчера смотрел их матчи. Удачно получилось, что они потеряли очки, нам удалось воспользоваться. Надеюсь, будем продолжать играть в том же духе, чтобы закрепить эту позицию. Сейчас — самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не все получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.

— Кто из команды больше всего впечатлил?

— Меня очень впечатлили все. Не только потому что отличные игроки, все очень приятные и хорошие люди.

— Ты впечатлил всех исполнением песни. Что должно произойти, чтобы ты заговорил по-русски?

— Возможно, посмотрим, конечно. Я бы хотел выучить русский. Но я знаю, что есть еще кое-что, что, возможно, надо будет выучить до этого. Будет видно.

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».