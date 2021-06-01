Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Боярский: «Столетие «Спартака» не спасет клуб! Красно-белые не будут чемпионами»

12:30
Теги:

Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» выразил уверенность, что «Спартак» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне.

«У «Спартака» шаткие позиции в следующем сезоне. Они на трамплине! А их изменения будут в худшую сторону. Столетие «Спартака» не спасет клуб! Красно-белые не станут чемпионами. «Зенит» будет биться за чемпионство. «Спартак» нам не конкуренты. И меня не волнуют их проблемы», — сказал Боярский «СЭ».

В 2022 году «Спартак» отпразднует 100-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны. Пресс-служба московского «Спартака» подготовила ролик к дню рождения клуба.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020
Россия — Белоруссия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Польша — Россия, товарищеский матч: где смотреть и во сколько начало
Россия в серии буллитов обыграла Швецию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
33
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы