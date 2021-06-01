Боярский: «Столетие «Спартака» не спасет клуб! Красно-белые не будут чемпионами»

Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» выразил уверенность, что «Спартак» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне.

«У «Спартака» шаткие позиции в следующем сезоне. Они на трамплине! А их изменения будут в худшую сторону. Столетие «Спартака» не спасет клуб! Красно-белые не станут чемпионами. «Зенит» будет биться за чемпионство. «Спартак» нам не конкуренты. И меня не волнуют их проблемы», — сказал Боярский «СЭ».

В 2022 году «Спартак» отпразднует 100-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны. Пресс-служба московского «Спартака» подготовила ролик к дню рождения клуба.